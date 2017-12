НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох, нєшка на 12 годзин, будзе промоция мастер роботи Александри Лендєр „Литературно-историйни дискурс драмского додатку часописа ‘Шветлосц’ у периодзе од 1952. року по 2010. рок”.

И тоту мастер роботу видал Завод за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе, по конкурсу – Едиция иновациї „Владимир Ґарянски”.

(Опатрене 19 раз, нєшка 19)