Владо Няради уручел малюнок Заводу за културу ВР

НОВИ САД – Вовторок, 12. децембра, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, Владо Няради уручeл уметнїцки малюнок „Ruthenian” и подаровал шейсц ґрафики зоз Циклусу „Карпатски мит” Заводу за културу Заводу за културу ВР.

Министерство за културу и явне информованє Републики Сербиї по Конкурсу за финансованє уметнїцких дїлох у обласци индивидуалней уметносци додзелєло средства Заводу за културу ВР за уметнїцки малюнок „Ruthenian” Влади Нярадия.

Слово о малюнку хтори бул виложени у Хижи краля Петра на Сеняку у Беоґрадзе, на 47. Майскей вистави у Беоґрадзе, у орґанизациї Здруженя подобових уметнїкох применєних уметносцох и дизайнерох Сербиї (ULUPUDS).

З нагоди уручованя малюнка „Ruthenian”, Няради Заводу за културу подаровал и шейсц ґрафики зоз Циклусу „Карпатски мит”, хтори були виложени на його самостойней вистави „Карпатски мит” 2015. року у Вербаше.

У власнїцтве Заводу за културу ВР тераз єст седем уметнїцки роботи Влади Нярадия, понеже єдну уж скорей подаровал.

