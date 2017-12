Музичар, колекционер, макетар

Фото: Сенка Надь

Музика опущує и змирює. Зна орозположиц, нашмеяц, забановац, аж и розплакац, алє и одогнац бриґи и стрес. То вшелїяк зна Иван Лїкар з Миклошевцох, малого руского валалу у Сриме у Горватскей, хтори од пиятей класи основней школи грає на гармоники.

Иван закончел стредню школу у Вуковаре, напрям – польопривредни технїчар-фитофармацеут, а того року ше уписал на Польопривредни факултет у Новим Садзе, на напрям – орґанска польопривреда.

Самоуки ши музичар, чи ши закончел музичну школу?

Иван Лїкар: Спочатку ме учел грац покойни Юлин Бучко, котри ми теди бул и сушед. Учел ме коло три роки. Рок ме учела його дзивка Ана и потим сом рок паузирал. По законченю першей класи стреднєй школи, уписал сом ше до першей класи основней музичней школи, так же сом источашнє ходзел до порядней и до музичней школи. По законченю стреднєй, закончел сом и трецу класу основней музичней школи.

Знаш грац на ище даєдним инструменту?

ИЛ: Нє знам, алє бим жадал научиц грац на тамбурки, кларинету и, можебуц, на гушлї.

Дзе ши тераз активни?

ИЛ: Бул сом активни член КУД-а у Миклошевцох од першей класи основней школи и бул сом активни коло дзевец роки у секцийох танцованя, граня, декламованя, водзеня конферанси. Алє, пре одредзени причини, вецей сом нє член. Граєм у Дружтве „Руснак” з Петровцох – Дружтве Руснацох у Републики Горватскей, дзе ме прилапели як домашнього и активни сом там уж два роки. Того року, на Шветовим конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох у Осєку, вибрани сом за представнїка у Шветовим форуму русинскей младежи спред Форуму младих Дружтва „Руснак” з Горватскей. У Дружтве „Руснак” водзим и оркестер котри сом оформел того року, най так повем, прето же нас було двойо-тройо кед сом пришол, а тераз нас єст шесцеро. На тогорочних „Мелодийох Руского двору” зме першираз наступели и освоєли награду публики.

Даскельо раз зме це могли видзиц и як граєш зоз оркестром керестуского Дома култури. Як пришло до того?

ИЛ: Прешлого року сом участвовал сом у Лєтнїм волонтерским кампу у Керестуре и кед ше вон закончовал, ДКРК ше пририхтовал за „Коцурску жатву”. Наступ мал буц соботу, а я пришол на пробу оркестра лєм же бим их послухал. Там ме крашнє привитал Сашо Палєнкаш и такой ми предложел же бим грал з нїма, та сом дзечнє прилапел. Потим сом з нїма наступел ище и у Беоґрадзе на „Дньох рускей култури”, на фестивалу „Най ше нє забудзе” у Дюрдьове, у Шидзе на „Мелодийох Руского двору” и на „Червеней ружи” у октобру у Керестуре. То шицко було през лєтнї розпуст, а вец сом ше мушел врациц до Горватскей, до школи.

Як то буц Руснак у Миклошевцох? Єст младих Руснацох?

ИЛ: Нє єдноставно, з оглядом на тото же нє маме тельо можлївосци як Руснаци у Войводини, єст нас вельо менєй и чежше дацо справиц. Младих нєт вельо, а и тото дакус цо их єст нє чувствує руску крев, барз велька асимилация, а даєдни ше и ганьбя буц Руснаци.

Маш дакого на кого ше упатраш у музики?

ИЛ: Любим слухац класичну музику, Баха, Моцарта, Шопена итд. алє, так повесц, идол ми бул, а и будзе Юлиян Рамач Чамо. Барз ми жаль же сом нє мал можлївосц грац з нїм и нагоду же би ме ище дацо научел.

Обачели зме же часто на Фейсбуку лайкуєш МАК-ово обяви. Чи то значи же читаш наш часопис? Провадзиш ище даєдни руски медиї, слухаш руску музику…?

ИЛ: Читам, алє лєм тото на Фейсбуку, потримуєм вашо задумки, заєднїцки друженя и шицко цо орґанизуєце, лєм сом нє у можлївосци шицко тото нащивиц. Тиж так, на Фейсбуку провадзим Руске слово и Рутенпрес, як и РТВ, а найчастейше слухам нашу народну руску музику и новокомпоновани шпиванки зоз „Ружовей заградки”.

Попри музики, маш ище даяки гобиї?

ИЛ: Попри граня на гармоники, гоби ми зазберованє старого пенєжу и поштанских маркох. Тиж так, у шлєбодним чаше, хтори ридко кеди мам, занїмам ше зоз макетарством.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)