Як паприґа? – Лєм ше нашмеє.

Найдзе дзивку, после першого тижня вязи идзе ше упознац з родичами же би преверел стан маєтку.

Хвалї свою палєнку баржей як свою жену.

Шицки людзе настали од маймуна, алє Руснак нє, вон настал од медведза!

Рубрика гумористичного характеру и єй змист нє ма намиру дакого увредзиц, алє буц читачом розвага.

