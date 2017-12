Канализацийна мрежа у Кули будзе закончена по марец

КУЛА – У Кули у цеку роботи на вибудови нєдоставаюцей канализацийней мрежи, а инвестиция, котра кошта 600 милиони динари, подрозумює и вибудов поцискуюцого воду и станїци помедзи Кулу и Червинку.

По законченю роботох на канализацийней мрежи 99 одсто обисцох у Кули ше годно приключиц на ню. Роботнїки и чежка механїзация тераз окончую роботи у Горнїм Городзе, дзе уж роками єст бриґи зоз септичнима дзирами а, як поведзене на остатнєй схадзки СО Кула, законченє мож обчековац у першим кварталу 2018. року.

Тиж так, у цеку и формованє заєднїцкого подприємства за Општини Кулу и Вербас котре будзе руководзиц зоз заєднїцким пречисцовачом, а обчекує ше же то нє вельо звекша комунални трошки. Роботи на тим пречисцовачу тиж у цеку.

