Наша сотруднїца – Йована Ноґавица

Йована Ноґавица з Руского Керестура почала писац за МАК ище у седмей класи основней школи, та була и єдна з наймладших МАК-ових сотруднїкох.

Тераз Йована треца класа руского оддзелєня керестурскей Ґимназиї „Петро Кузмяк”, дзе є цалком одлична школярка, а гвари же дзекуюци тому же пише за наш часопис, уж три роки є уключена до проєкту за напредних школярох ИОП3.

Ище у основней школи твардо одлучела же ше после штреднєй школи упише на правни факултет.

За МАК часто пише зоз даєдну пайташку, бо им так лєгчейше, а найволї робиц интервюи зоз своїма парняками, же би указала їх таланти.

Йована поволує младих же би читали МАК, алє и писали до ньго, прето же, гвари, у МАК-у ше пише о тим цо ше случує праве коло нас, младих и цо, векшином, нє мож пречитац у других медийох (а и слику вам обявя при тексту :)).

Одмалючка є активна у Доме култури у Керестуре, дзе танцує у фолклору, членїца є Дзивоцкей шпивацкей ґрупи, а дакеди шпива и соло. Пред двома роками достала и награду за найкрасши глас на „Червеней ружи”.

Тиж так, Йована уж роками тренира и карате у Карате клубу „Русин”, дзе того року положела за чарни пас. Тераз тренира лєм рекреативно, а скорей ходзела и на змаганя. Найвисше змаганє на хторе сцигла були интернационални и державни купи першенства.

