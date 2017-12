Општина розписала три нови конкурси

ВЕРБАС – Општина Вербас тих дньох розписала три конкурси чийо одобрени проєкти буду реализовани на подручу општини Вербас у наиходзацим 2018. року.

Явни конкурс за софинансованє проєктох и традицийних манифестацийох наменєни здруженьом гражданох, нєвладовим орґанизацийом и културно-уметнїцким дружтвом, а Явни конкурс за розподзельованє средствох з буджету општини Вербас за 2018. рок за софинансованє потребох у обласци спорту. Треци то Явни конкурс за софинансованє проєктох/манифестацийох церквох и вирских заєднїцох на подручу општини Вербас у 2018. року.

Прияви за шицки три конкурси треба поднєсц од 13. по 31. децембер 2017. року, а вецей информациї о конкурсох мож опатриц на адреси http://www.vrbas.net/info/konkursi.

