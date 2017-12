У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним 50. чишлє новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о роботи проєктного тиму „П. Р. О. М. О. Т. Е. Р”, и о упечаткох зоз Манифестациї „Зложни мозаїк Сербиї”.

На бокох рубрики „Нашо места” , окрем актуалних висткох, текст о новим Закону о биваню, док „Економия” пише о новим погону за шице защитних шматох у Беркасове.

„Духовни живот” зазначел вистки з наших парохийох, а „Култура и просвита” информує о отриманих програмох у рамикох тогорочней Манифестациї Днї Миколи М. Кочиша и о Рочним концерту „Мацери Рускинї” у Сримскей Митровици, о роботи секциї роботики у керестурскей Школи, а спатрени и хвилькови статус РНТ „Петро Ризнич Дядя”.

„Мозаїк” зазначел успих младей соло-шпивачки Кристини Афич з Керестура, „Людзе, роки, живот” представели читачом Австалиянца Звонка Гайдукового и Михала Дороцкия з Дюрдьова, а ту и нове предлуженє фельтону „Як (нє) скапал рокенрол”.

Рубрика „Спорт” спатра як ше одражую пременки управох у наших спортских клубох, а зазначени и турнир у шаху у Вербаше. Як додаток вишла длуго очекована „Дикица”.

