РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре зоз Дому школярох Штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера були на вилєту у Новим Садзе, а у рамикох порядних програмских активносцох тей установи.

Школяре з тей нагоди нащивели Школу за специялне образованє „др Милан Петрович”, нащивели и змисти котри понука новосадски „Винтерфест” и були патриц филм у биоскопу.

