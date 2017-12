У „Бамбию” и Школи потримали два акциї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурске оддзелєнє Дзецинскей заградки „Цицибан” прешлого тижня участвовало у Акциї за рециклованє, а того тижня ше уключело до Гуманитарней акциї, „Од шерца шерцу”, як и Школа „Петро Кузмяк”.

Акция за рециклованє отримана на уровню цалей Предшколскей установи „Бамби” з Кули, та ше и керестурски оводарци зоз своїма родичами одволали и назберали красне число вислужених електричних апаратох, а зберало ше и пластични затички.

„Цицибан” ше того тижня, вєдно з керестурску Школу, придружел до гуманитарней акциї за дзеци без родительского стараня у домох у Суботици и Зомборе, хтору порушало Медзиопштинске здруженє хранительох „Веселе дзецинство” зоз Зомбора.

Акция будзе тирвац по 21. децембер а мож даровац од лакоткох и бавискох по облєчиво, школски прибор и средства за особну гиґиєну. Керестурска Школа ше опредзелєла зберац школски прибор, а дзецинска заградка шицко цо спомнуте.

