НОВЕ ОРАХОВО – Нєшка, у Новим Орахове, будзе отримана остатня програма у рамикох 27. Дньох Миколи М. Кочиша.

Програма подобна як и у других школох – як стретнуце зоз школярами, на тот завод з Нового Орахова и Бачкей Тополї хтори виучую руски язик, у Основней школи „18. октобер” у Новим Орахове.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)