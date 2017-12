Значни прилог до историї драмскей литератури при Руснацох

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох вчера представена мастер робота Александри Лендєр „Литературно-историйни дискурс драмского додатку часописа ‘Шветлосц’ у периодзе од 1952. року по 2010. рок”, хтора друкована як шеста публикация у Едициї иновациї „Владимир Ґарянски”.

Окрем же дава детальни попис драмских текстох хтори друковани у скоро 200 числох „Шветлосци” през спомнути период, мастер-робота Александри Лендєр оценєна як значна понеже розпатра и заступеносц авторских драмских текстох у одношеню на преклади, а окреме и литератури з хторих Руснаци найчастейше прекладали. Кед слово о авторскей рускей драми, у роботи як найчастейши мотиви препознати питанє идентитету, вири и завичаю. Окреме акцентовани през остатнї роки нарастаюци тренд писаня монодрамох и диялоґийних формох у одношеню на зложенши драмски форми.

О роботи хтору Лендєрова одбранєла влонї на Одсеку за русинистику Филозофского факултета бешедовали ментор др. Стеван Константинович и авторка, а о значеню Едициї за промовованє науково-виглєдовацкей роботи при младих Руснацох директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович.

