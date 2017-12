Стретнуце зоз рускима школярами у Кули

КУЛА – Вчера, у рамикох 27. манифестациї Дньох Миколи М. Кочиша, отримане ище єдно стретнуце зоз школярами, на тот завод у Основней школи „Иса Баїч” у Кули, хтори виучую руски язик з елементами националней културиу двох кулских основних школох, „Иса Баїч” и „Петефи бриґадох”.

На стретнуцу були присутни шесцеро од дзевецерих школярох, заступнїца Дружтва за руски язик Ирина Папуґа, наставнїца Тамара Хома хтора виклада у Кули, и члени Дружтва Мелания Арваї и Владимир Бучко, котри тиж и предсидатель Руского КУД „Др Гавриїл Костельник” у Кули.

Школяре з тей нагоди пречитали биоґрафию и рецитовали стихи Миколи М. Кочиша и других писательох, Жирошова школярка грала на виолини, а шицки вєдно одшпивали два крачунски шпиванки.

Школяре достали на дарунок школски прибор, а наставнїца Хомова новши виданя Дружтва за руски язик. По законченей програми представительох Дружтва приял директор ОШ „Иса Баїч” Ґойко Секеруш.

Нєшка будзе отримане закончуюце стретнуце зоз школярами з Нового Орахова и Бачкей Тополї хтори виучую руски язик, у ОШ „18. октобер” у Новим Орахове и ОШ „Чаки Лайош” у Бачкей Тополї.

