Презентация о средствох з ИПАРД фонду

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стреду вечар, у Ресторану „Червена ружа” у Руским Керестуре, отримана презентация о можлївосцох конкурованя за средства з ИПАРД фонду, за цо Сербия витворела право понеже ше находзи у предприступней фази до Европскей униї.

Преподаванє орґанизовали одкупйоваче спред подприємства „Изґлед” у сотруднїцтве з консултантку Радмилу Вучинич з Нового Саду, а з цильом презентованя можлївосцох за конкурованєє за средства зоз спомнутого фонду, та указованє и на можлївосци и евентуални предносци формованя менших польопривредних ґаздовствох котри би и надалєй могли хасновац субвенциї з националного фонду, як цо то покраїнски и републични, а нє з ИПАРД-у.

По законченю презентациї о ИПАРД фонду, фаховци з „Тимак Аґро Балканс” накратко винєсли информациї о можлївосци купованя їх продуктох на одложене плаценє през одкуп паприґи до „Изґледу”, а власнїца подприємства „Изґлед” Еуфемия Чизмар представела яки репроматериял вони понукаю, а хтори тиж мож плациц з паприґу у оберчки.

