Нє ганьба на валал

Прешлого викенду закончени 16 Днї активизма. То шветова кампаня хтора почина 25. новембра зоз Медзинародним дньом борби процив насилства над женми и закончує ше 10. децембра зоз Медзинародним дньом людских правох. Днї активизма отримани и у Сербиї, та и у Новим Садзе.

Од 1. юния того року почало ше применьовац нови Закон о зопераню насилства у фамелиї. Тот закон обовязує шицких гражданох же би без одкладаня полициї приявели насилство. Важне наглашиц же ше по прияви насилства, такой уключує координация-полиция, социялни роботнїк, тужительство.

Понеже ше уж даскельо роки анґажуєм и борим на рижних польох за родну ровноправносц, знам же як було чежко почац правиц пременки. На початку, условене на лїстинох за виберанки за Национални совит, же би кажде 3. место на лїстини бул менєй заступени пол, углавним жена. Кед же нє випочитоване тото условиє, лїстину нє мож придац. Таки исти модел би требало применьовац и у месних заєднїцох и рижних других установох, по цалей вертикали. Длуго ше робело и на тим закону о зопераню насилства у фамелиї. Вельо усиловносци до ньго уложене. Алє, конєчно є ту. И кажда полицийна управа ма одредзеного полицийного службенїка, окреме обученого за поступанє у случайох насилства у фамелиї. Вон ма овласценє же би вирекнул єдну лєбо обидва хвильково мири защити: дочасово склонїц насилнїка зоз квартелю и дочасово забранїц насилнїкови же би контактовал зоз жертву насилства и приходзел ґу нєй. Тоти урґентни мири тирваю 48 годзини, алє ту такой уключени и други институциї.

У 88% случайох насилства у фамелиї, жертви жени. Алє и дзеци. Кед нє физичне насилство, вец психичне. У фамелиї дзе оцец биє мацер, дзеци преходза през рижни трауми. Дом би требал буц основа зоз хторей шицко руша, тото гнїздо з хторого ше руша до швета и дзе ше вше мож врациц. А кед у тим доме панує страх, нєт кадзи – анї напредок, анї назадок.

Основне людске право то право на живот. Заґарантоване є и зоз нашим Уставом. У фамелийох дзе ше случую насилства, тото основне право загрожене. Одвичательносц за насилство вше и лєм вивершительово. На психолоґийне, физичне, сексуалне, економске насилство, муши исновац нулта толеранция шицких нас.

Предсидателька сом новооформеного Роботного цела за родну ровноправносц при Националному совиту рускей националней меншини, а тиж так и предсидателька Роботного цела за забрану дискриминациї Координациї националних совитох Републики Сербиї. Часто ми ше питаю же яки стан при Руснацох по питаню родней ровноправносци. Та и по питаню насилства у фамелиї. Поведла бим же таки, як и при других.

Цо ше дотика родней ровноправносци, то дакус видлївше. Маме жени лидерки, жени хтори ше находза на висших положеньох, а маме и надосц заняти жени. Правда же их мало єст у политики, мало их ше кандидує за Национални совит. Треба приповедац зоз женми о їх правох, змоцнїц их же би були видлївши и же би ше одшмелєли за явни наступи.

Кед слово о насилстве у фамелиї, ту нє маме податки. Нє прето же при Руснацох того нєт. Нє приповеда ше явно о тим. Нє приявює. Прецо? Ганьба. Ганьба на валал. Жена хтора моцна и ма потримовку од околїска и своїх найблїзших, така сама пойдзе од насилнїка. Алє таких єст мало. При вельким числу наших людзох бави гевта же „Церп кед ши ше одала. И я церпим…”. Найчастейши насилства там дзе жена нєзанята, нє ма родичох, нєшколована, нє ма потримовку од родзини. Найлєгчейши є плєн за манипулованє. Нє зна свойо права. Нє зна дзе и як приявиц. Бої ше. Нє ма кому свойому повесц. Нє ма дзе пойсц. Бої ше за дзеци. Вежнє єй их. Бої ше же ю аж вец побиє кед дакому вивола. Можебуц ю и забиє. Страх… Страх од нього, страх од сушедства, страх од осудзованьох, страх за дзеци, страх же як би жила без нього, на концу страх од себе самей кед же вообще дацо випове. И то ше охарактеризує яґод мат позиция. НЄ! Мат позиция єдино кед закончи на теметове.

Шведкове зме же насилства у фамелиї вше було, приповедали людзе. Звичайно за шицко бул виновати алкогол, алє то було нормалне. Вон шедзи зоз пайташами у карчми, пиє, а вец кед ше враци дому, парада. На концу конца, шицки упарто на каждим вешелю шпиваю шицким добре познату шпиванку „Червена ружа трояка”. Задумац би ше над гевтим стихом „…кед придзе дому, мнє биє” же яке то порученє ноши и младим дзивчатом, алє и леґиньом.

Научени нашо жени церпиц, бо су так воспитани. И ту и там ше так поцихи за дакого дацо приповеда, алє лєм так, най други нє чую. Кед дахто и видзи побиту жену, нє опита ше нїч, нє прияви, бо озда ше нє будзе мишац до цудзого обисца. А напевно вона виновата, бо на пияцу приповедала з даєдним хлопом, лєбо пригорела запражка у пасулї, лєбо приповеда вецей як треба… Сама є виновата кед нє меркує. И то и проблем же шицки тоти жени хтори жертви насилства, з часом почню вериц же су наисце и сами виновати, пременя власне думанє о себе, односно источашнє поставаю и жертви манипулациї. Починаю вериц же би ше нє могли знайсц у живоце без истого насилнїка.

Фамелия, сушедово, кумово, углавним шицки за насилство знаю, алє нє приявюю. Шицки барз саную жертву, алє су цихо. И нє роздумую же нєшка-ютре їх дзивка лєбо шестра може буц потенциялна жертва.

По новим закону, шицки маме обовязку приявиц насилство кед же думаме же го єст. То мож поробиц анонимно, лєбо явно. Наша обовязка приявиц, а задлужени институциї вец преверя же чи то так и одреаґую кед треба. Виховательки длужни приявиц. У школи тиж так. Кед жена пойдзе до дохтора, а дохтор обачи, длужни є приявиц. И шицки ми. Кед нє одреаґуєме, поставаме соучашнїки.

Шицким нам задаток же бизме нє джмурели и нє правели ше шалєни пред вельким проблемом дзе у питаню дачийо животи. Нїхто нє шме жиц у страху. Насилство у фамелиї ше случує дома, у обисцу, за завартима дзверми. Отворме их.

(Опатрене 13 раз, нєшка 13)