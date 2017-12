Наш сотруднїк – Себастиян Надь

Понеже сцел буц часц ґрупи младих хтори сотрудзую з МАК-ом, упознац нових людзох, пробовац цошка цо потеди ище нє мал нагоду, Себастиян ше, ище кед бул седма класа, уписал на МАК-ову новинарску роботню и так почал писац за наш часопис, хтори до теди уж покус и читал.

Дума же ше, одкеди сотрудзує з МАК-ом, лєпше научел виражовац и писац.

Спочатку найвецей писал о филмох, серийох, кнїжкох, цо у шлєбодним чаше вельо провадзи и чита, а остатнї час го найбаржей интересує наука, окреме астрономия, та би ше после штреднєй школи любел и уписац на Природно-математични факултет, лєбо на природни науки даґдзе у иножемстве.

Себастиян тераз друга класa руского оддзелєня керестурскей Ґимназиї „Петро Кузмяк”, дзе є одлични школяр. Одмалючка є амбицийни, а велї го познаю и як соло шпивача. Ище од основней школи поряднє наступа на „Дньовки” и других збуваньох. Найволї слухац странску музику зоз седемедзешатих, осемдзешатих и дзеведзешатих рокох, як и класичну музику, понеже Себастиян закончел и основну музичну школу – клавир.

Тиж так, Себастиян и ґлуми, гоби му и фотоґрафия, а найволї фоткац людзох. У шлєбодним чаше часто патри и знїмки на Ютюбу, вязани за науку.

