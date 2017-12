ҐОСПОДЇНЦИ – На соботу, 16. децембра, у грекокатолїцкей церкви Святого Архангела Михаїла у Ґосподїнцох, тамтейши капелан о. Данил Задрепко и панїматка Оля Задрепко дзецом котри у нєй покресцени пририхтаю друженє.

Панїматка дзецом пририхта рижни бависка, а о. Задрепко им будзе бешедовац о Святому Миколайови, котри ше у ґосподїнскей парохиї означує 19. децембра.

Друженє почнє на 16 годзин у парохиялним доме.

