Виробок нових здравствених карточкох при концу

ЗАХОДНОБАЧКИ ОКРУГ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Филияла Заходнобачкого округу Републичного фонду за здравствене осиґуранє, поволала шицких осиґуранїкох хтори ище нє поднєсли вимогу за менянє паперовей здравственей кнїжочки за пластичну, же би то зробели до 31. децембра того року, понеже тот процес приводза ґу концу.

Вимогу ище вше мож поднєсц прейґ порталу е-управа и на шалтерох филияли, на шалтерох Пошти тоту вимогу могло придац лєм по 1. децембер того року.

На основи податкох з централней бази, Филияла Заходнобачкого округу ма вкупно 181 804 осиґуранїкох, од чого 171 830 осиґуранїки поднєсли вимогу за виробок новей здравственей карточки, а векшина уж и уручени.

