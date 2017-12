У Школи була едукация о хоротох зависносци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” вчера отримана едукация о хоротох зависносци, хтору отримали волонтере Червеного крижа општини Кула. Викладаня були окреме орґанизовани за школярох осмей класи, а окреме за членох Школярского парламенту Штреднєй школи.

О хоротох зависносци, хтори виволує злохаснованє алкоголу, дроґи и куренє циґаретлох, школяром бешедовала млада волонтерка хтора и парняцки едукатор у Червеним крижу, Милица Бабич, школярка другей класи Економско-тарґовецкей школи зоз Кули.

