Днї Миколи М. Кочиша вчера закончени у Новим Орахове

НОВЕ ОРАХОВО – Остатня програма у рамикох 27. Дньох Миколи М. Кочиша отримана вчера у Новим Орахове.

Стретнуце зоз школярами хтори виучую руски язик у Основней школи „Чаки Лайош” у Бачкей Тополї и у Основней школи „18. октобер” у Новим Орахове, вєдно зоз їх професорку мср Сенку Бенчик, отримане у новоораховскей Школи.

У програми участвовали двацец седмеро школяре, а бешедовали о писательови Миколови М. Кочишови, рецитовали його стихи и стихи других писательох, танцовали и грали сучасну музику, a на концу гуторели стихи и шпивали на чесц св. Миколайови чию програму планую отримац на нєдзелю, 17. децембра, у церкви.

У другей часци програми мр Гелена Медєши представела свойo пейц кнїжки з обласци руского язика у виданю Дружтва за руски язик, а Ирина Пaпуґа нове число часописа „Studia Ruthenicа” (22). Дзеци на дарунок достали школски прибор, а наставнїца Бенчик, директорка Школи Лидия Тризня и Владимир Маґоч зоз КУД „Петро Кузмяк“ представени виданя.

Тогорочна, 27. манифестация Днї Миколи М. Кочиша, почала 1. децембра, а єй отримованє помогли Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини–национални заєднїци, Национални совит Руснацох и Завод за културу войводянских Руснацох.

