Нєшка прес-конференция Орґанизацийного одбору преслави Националного швета Руснацох

НОВИ САД – Орґанизацийни одбор за преславу Националного швета Руснацох, котре будзе означене 19. януара у Суботици, нєшка отрима прес-конференцию у Заводзе за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) на 16,30 годзин.

У уводней часци конференциї слово вежнє предсидателька Орґанизацийного одбору Олена Планчак Сакач, а о музичней часци Централней програми будзе бешедовац Татяна Колєсар Ґвоїч. Моноґрафию „Руснаци у Суботици” представи Сашо Сабадош, Оля Карлаварис уметнїкох чийо роботи нащивителє годни поопатрац на вистави, а о. д. директора ЗКВР Анамария Ранкович поинформує о провадзацих програмох преслави.

Шицки програми Централней преслави Националного швета Руснацох – вистава, промоция моноґрафиї и Шветочна академия, буду отримани у просторийох суботицкей Городскей хижи, а архиєрейска благодарна Служба Божа у францисканскей церкви св. Архангела Михаїла.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)