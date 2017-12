Вчера уручени награди младим талантом и їх ментором „Таланти 2017”

НОВИ САД – У шветочнм голу Покраїнскей влади, вчера шветочно уручени пенєжни награди младим талентом и їх ментором з основних, штреднїх и музичних школох Войводини, хтори посцигли вершински резултати на републичних и медзинародних змаганьох у трох обласцох у прешлим школским року. Наградзели их Покраїнска влада и Покраїнски секретарият за спорт и младеж.

Медзи 72-ма наградзенима школярками и школярами и 78 їх менторами, награди прияли и двоме школяре и їх менторки зоз Основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура. За успих на републичним змаганю зоз сербского язика як нємацеринского наградзени Леонтий Сивч и його менторка Мария Балїнт, а за резултати зоз руского язика Давор Хома и його менторка Ксения Шовш. Зоз кулскей општини наградзени ище по єден школяр и ментор зоз ОШ у Червинки и ОШ „Петефи бриґада” з Кули.

З одлуку Покраїнскей влади того року 5-еро школяре достали специялни дипломи з наградами од по 50 тисячи динари, 72-йо школяре достали дипломи и 25 тисячи динари, а 78 професоре дипломи и по 12 тисячи динари, док 2 оркестри и 98 школяре достали похвали.

Покраїнски секретар за спорт и младеж Владимир Батез повинчовал наградзеним и визначел же шицки наградзени школяре нашо поцешенє, и же би вони требали буц приклад младим, та похвалєл пошвеценосц їх менторох и родичох хтори им були важна потримовка.

Специялни награди и дипломи школяром уручел и покраїнски сектетар за високе образованє и науково-виглєдовацку дїялносц др Зоран Милошевич, а за шицких присутних виведзена и пригодна уметнїцка програма у котрей наступели наградзени оркестри и солисти Музичней школи „Иса Баїч” з Нового Саду.

