ДЮРДЬОВ/НОВИ САД – Михаил Рамач з Дюрдьова вчера обявел спотза свою нову шпиванку „З єшенї”.

Мож го опатриц на МАК-овим Ютюб каналу под меном Mihail Ramac – Z jesenji, як и його други композициї хтори обявел того року.

За конєц рока, Михаил рихта и єдно музичне нєсподзиванє.

