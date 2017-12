Почало розподзельованє гуманитарней помоци

КОЦУР – Євангелска церква у Коцуре почала розподзельовац гуманитарну помоц котру достала од орґанизациї „Помоц восточней Европи” зоз Голандиї.

Євангелска церква од тей орґанизациї як помоц достала хасновани шмати, а члени євангелскей церкви их розноша до шицких филиялох своєй церковней општини.

Окрем хаснованих шматох, євангелска церква од орґанизациї „Самаритан спурс” зоз Нємецкей достала донацию пакецикох котри того року достаню дзеци у коцурских културних здруженьох, як и дзеци котри тренираю фодбал у ФК „Искра”.

