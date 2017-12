Керестурски ґимназиялци були у Центре за промоцию науки и на Електротехнїчним факултету

БЕОҐРАД – Центер за промоцию науки у Беоґрадзе за ґимназиялцох зоз керестурскей Школи „Петро Кузмяк” 13. децембра орґанизовал наукову екскурзию, на хторей були 19 школяре других и трецих класох, зоз професорку математики Наталию Будински.

У тим Центре, хтори ше намага на сучасни и интересантни способ приблїжиц науку и поєдноставиц ю, школяром отримане преподаванє, а єден фаховец им толковал нєзвичайни ствари о рошлїнох.

После нащивели и Електротехнїчни факултет, дзе им студенти и асистенти з того Факултету орґанизовали три роботнї, же би школяре видзели як випатраю тоти студиї, яки маю предмети, цо можу робиц з тим фахом и подобне.

На концу ше, на друженю у Клубе Студентох Технїки, стретли зоз студентами и бешедовали о електротехнїки, студираню и будуцих занїманьох.

