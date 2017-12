Нови 50 роботни места у „Севепланту”

КУЛА – Покраїнски секретар за реґионални розвой, медзиреґионални розвой и локалну смаоуправу Оґнєн Бєлич, уручел контракт о субвенционованю нових 50 роботних местох директорови подприємства „Севеплант” з Кули, Ненадови Пуричови.

„Севеплант” ґаздує зоз розсаднїками котри ше пресцераю на коло 100 гектари поверхносци у кулскей општини, а дїлує од 2014. року на тих просторох, у составе голандского подприємства „Вербек”.

Така мира ше першираз запровадзує у координациї з Розвойну аґенцию Войводини, з чим дефинована єдинствена приоритетна програма, а то швидши привредни розвой АП Войводини з отвераньом нових роботних местох. Роботни места условени на три до пейц роки, а плаца 20 одсто векша од минималного заробку.

