Отримани сход о правилним хаснованю пестицидох

ВЕРБАС – Польопривредни факултет з Нового Саду и Едукативно-розвойни центер технїки за апликацию пестицидох, з потримовку Покраїнского секретерияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство, штварток у Вербаше отримали фахово-наукови сход з назву „Технїчно-едукативна роботня – Отримуюци применки пестицидох”.

З тей нагоди Мирослав Иванович зоз компаниї „Syngenta” присутним приповедал о практичней демонстрациї защитней опреми у хаснованю пестицидох, а професор др Райко Буґарин зоз Департмана за польопривредну технїку Польопривредного факултету бешедовал о польодїлских пирскачкох.

Проф. др Ференц Баґи зоз Департману за фитомедицину и защиту животного штредку гуторел о технолоґиї защити и найзначнєйших хоротох при польодїлских културох, а проф. др Александар Седлар о розпирсковачох за ефикасну и економичну апликацию пестицидох.

Сход отримани у Велькей сали Скупштини општини Вербас, а орґанизовали го Општинска управа, помоцнїца предсидателя Општини за польопривреду Ливиа Боґанч Андрияшевич и Оддзелєнє за польопривреду, у сотруднїцтве зоз Польопривредним факултетом з Нового Саду.

