НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину пририхтани звити зоз Манифестациї „Зложни мозаїк Сербиї” у Беоґрадзе на хторим участвовали и Руснаци, як и звит зоз сходу овоцарох на Польопривредним факултету у Новим Садзе.

У другей часци емисиї буду емитовани вистки о програмох Манифестациї Днї Миколи М. Кочиша хтори отримани у вецей местох.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

