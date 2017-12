Попреплєтани обичаї и радосц пред Крачуном

НОВИ САД – Вчера, 15. децембра, у новосадскей Основней школи (ОШ) „Петефи Шандор”, отримана мултикултурална годзина на хторей участвовали школяре з мадярских и сербских оддєлєньох, як и руски дзеци хтори до тей Школи ходза на годзини руского язика. Тема була актуална – швето Святого Миколая при Мадярох, Слава Св. Миколая при Сербох и Крачунски обичаї при Руснацох.

Инициятива пред роком вишла з Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, хторе прейґ своїх совитнїкох, односно вонкашнїх сотруднїкох, давало фахову потримовку своїм колеґом на шицких уровньох образованя, окрем найвисшого.

У Школскей управи Нови Сад совитнїки и сотруднїки обдумали активносци и уключели школярох з вецей новосадских школох. Вонкашнї сотруднїк за руски язик була Весна Цветанович, професорка информатики з ОШ „Жарко Зренянин”, а тото цо на тих активносцох бул задаток, то почитованє розличносцох и тематично интеґрована настава.

Нашо, руски дзеци, порихтали професорки Оля Яковлєв, Ана Мария Рац и спомнута Весна Цветанович.

Заєднїцки активносци школярох сербскей, мадярскей и рускей националносци, провадзела ментор, просвитна совитнїца Школскей управи Нови Сад, Драґана Ґлоґовац.

Пред вчерайшу годзину шицки школяре рихтали крачунски покераї, а прешлого тижня ше тиж дружели кед на компютерох вирабяли винчованки, рихтали ппт презентацию, учели коляди…

Закончуюци активносци буду на пондзелок, 18. децембра, кед у ОШ „Жарко Зренянин” маю квициц ядловец и присуствовац на гуманитарним концерту.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)