Отримана пията Национална конференция ЖПМ

БЕОҐРАД – Вчера отримана конференция котру орґанизовала Женска парламентарна мрежа (ЖПМ) у Парламенту Сербиї, а на котрей на поволанку народней посланїци Олени Папуґа присуствовали Невенка Бобаль и Марина Шолтиш, членїци Здруженя женох „Бикичанки”. На Конференциї присуствовали и жени посланїци, жени з нєвладових орґанизацийох и здруженьох женох.

Бобальова и Шолтишова участвовали у трецей роботней ґрупи, на тему „Економске змоцньованє женох, жени на валалє”, а попри тим роботнї були и на теми „Жени и животни штредок”, „Здравє женох” и „Од нарису до предкладу Закона о родней ровноправносци”.

