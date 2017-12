Цо приноша вименки закона о националних совитох?

СУБОТИЦА – Предложени вименки Закона о националних совитох зменшаю їх права и зведу их на совитодавни цела, оценєли политични представнїки меншинох на представяню Нарису закона у Суботици.

Представнїки меншинских самоуправох и меншинских политичних орґанизацийох на трибини у Суботици оценєли же текст, кед будзе прилапени у такей форми, потупи уж здобути права меншинох, и вимагали же би ше тото виправело. Авторе текста, з другого боку, обчекую же ше зоз новим законом будзе почитовац Устав и обезпечи векша транспарентносц и деполитизация совитох националних меншинох.

Ресорни державни секретар Иван Бошняк гварел же ше зоз вименками закона жада посцигнуц же би национални совити були автентични представнїки, же би ше одлуки приношело з максималним консензусом, а нє же би були даяке политичне представнїцке цело, як то було потераз.

Консултациї буду предлужени, а о предлогу вименкох того Закона посланїки Скупштини Сербиї мали би розправяц у першим кварталу идуцого року.

