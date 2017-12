Програма о нашей прешлосци, терашньосци и будучносци

НОВИ САД – Орґанизацийни одбор за преславу Националного швета Руснацох, котре будзе означене 19. януара у Суботици, вчера отримал конференцию за медиї у Заводзе за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) у Новим Садзе и представел свою роботу и основни нариси преслави.

У уводней часци бешедовала предсидателька Орґанизацийного одбору Олена Планчак-Сакач, а о музичней часци Централней програми Татяна Колєсар Ґвоїч. Моноґрафию „Руснаци у Суботици” представел редактор Сашо Сабадош, а о. д. директора ЗКВР Анамария Ранкович уметнїкох чийо роботи нащивителє годни видзиц на вистави, хтору пририхтує Олґа Карлаварис. Предсидатель Дружтва Руснацох у Суботици Иван Гарди тиж бешедовал о Моноґрафиї и наздаваню же ше члени їх Дружтва баржей активую у орґанизациї означованя швета Руснацох.

Програма почнє зоз Архиєрейску благодарну Службу Божу, хтора будзе у франсисканскей церкви Св. Архангела Михаїла на 17 годзин, а предлужи ше у Городскей хижи зоз отвераньом Вистави, промоцию „Моноґрафиї о Суботици” и шветочну академию. Єдна часц програми будзе пошвецена єдиному рускому композиторови Иванови Ковачови и поетови Мафтейови Винайови.

(Опатрене 23 раз, нєшка 23)