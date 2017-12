Вчера отримани Литературни вечар младих

ДЮРДЬОВ – Вчера, 15. децембра, отримани седми по шоре Литературни вечар младих у просторийох Културно уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко’’ у Дюрдьове.

На нїм участвовали млади руски авторе, даєдни першираз, а даєдни уж порядни учашнїки як цо то Саша Сабадош котри пречитал свойо написани твори. Александра Живкович Бучко пририхтала єден нєзвичайни видео, а Михаил Рамач послал знїмок свойого першого спота. И дзепоєдни други учашнїки – Жарко Остоїч, Тадей Малацко и Ася Папуґа, нє могли присц на сам вечар, алє послали свойо писнї хтори були пречитани дюрдьовскей публики.

Як и потераз, Литературни вечар младих украшели музични точки, а того вечара Александра Русковски одшпивала и одграла три писнї на ґитари. Иван Канюх зоз презентацию кус детальнєйше младим представел Роботне цело за младеж Националного совиту Руснацох, котре и того року потримало тот вечар.

На концу програми, публика мала нагоду поопатрац малюнки и рисунки нашей младей малярки Лари Петкович зоз Нового Саду. После законченей програми шицки млади могли бавиц дружтвени бависка, ошвижиц ше и дружиц.

