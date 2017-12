О уметнїцкей компетенциї и ещи дачим…

Руска литература и видавательство: можлївосци, статус, перспективи…

“Кафе дебата” остатнього дня у новембре у Заводзе за културу войводянских Руснацох, орґанизаторка и модераторка Александра Живкович Бучко.

#нєтсредства #ґеронтократия #литературнакомпетенция

Звит зоз сходу вократци: у чаше кед ше пре тоти и гевти причини вше менєй чита (кнїжки) по руски (кед же ше то у нас нє знам як гинто и читало вообще), як цо тренд же и индзей ше чита менєй (кнїжки), а средства наменєни друкованю вше менєй доходза, заш пре “тоти и гевти” причини – дотхли ше у дебати у Заводзе ещи даєдни форуми за литературу по руски: ФБ ґрупа “Литературу по руски”, “Костельникова єшень”… З (литературних) академских кругох нє було нїкого – их ше лєм орнаментално спомло, о “Шветлосци” ещи менєй, покля у мено видавательней у “Руским слове” ше зявел длугорочни редактор Микола Шанта и гварел же су отворени за нови рукописи, як и же попри очежуюцих констатованих фактох, жиєме у привилеґованим чаше кед “цензури нєт”. Голєм дацо, га гей.

Найвецей ше бешеда “мервела” коло системских питаньох финансованя друкованих творох, манифестациї “Костельникова єшень”, котра пришла место до компромисней синерґиї з “Дньовку”, а випадло же ше вец так явни (формални) простор за литературу по руски вимесцел на интернет. Но, та, и коло того ше мондяло, углавном нїч нове.

Шанта на пар заводи понукал же би ше орґанизовало дацо як даєдну файту поетского (литературного) стретнуца, як способ же би ше утвердзело меру “квалитету” за котру, якбачу, хиби общи явни консензус, цо цали час вец якош указовало на поларизованосц медзи традицию и сучасносцу (старосцу – младосцу).

Без у началє утвердзених заключеньох, остало ше на, по шицким судзаци, предходним статус-квоу. Понеже єдине началне питанє котре ме цикавело, остало нєобгрунтоване, а воно ше дотика праве (уж кед средства так мало єст), же – ХТО одлучує и кому припада компетенция кед у питаню ВИБОР того цо ше зоз тих преридзених средствох будзе друковац? Думам же то пребарз чувствительне питанє же би ше го лєм так препущело провизорним випадком – єднак, як напр. питанє о поставяню кадрох, цо преподаваю руски язик и литературу у нашей (єдиней на швеце) Ґимназиї, лєбо на других (педаґоґийно-културних) позицийох, дзе ше дзба о обставаню язичней компетенциї по руски пред вше меншим числом школярох.

Автократия анї у тей держави, а анї медзи Руснацами нє зявенє од вчера, о цензури нє знам цо анї думац, повесц ещи менєй. Отворенше становиско о стану у литератури по руски годни сце пречитац як (мою) рецензию за нову збирку приповедкох нашей младей и талантованей Александри Живкович Бучко, як автентичне предлуженє єй ориґиналней предходней новели-роману “Горор за принцези”, а у виданю єдного зоз тогожимских МАК-ох. З тей нагоди вам нове дїло од Сакс ту и тераз щиро препоручуєм, як правдиви приклад сучасней и квалитетней литератури по руски. (Га гей, голєм дацо…)

