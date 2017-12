РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурски бенд „Crazy Cousins” нєшка обявел свой нови музични албум „Пратки зоз Шалєну родзину”, на хторим ше находза пейц шпиванки по руски.

Тот албум, хтори зняти з помоцу Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох и спонзорох, мож слухац и презняц на сайту makmagazine.bandcamp.com.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)