Шию за нємецких огньогасцох

Пред даскельома мешацами у Беркасове отворени погон за шице, а на тот дїловни крочай ше одшмелєла Андєлка Вуїч зоз Нового Саду и тераз ма уж коло 30 занятих.

Новосадянка Андєлка Вуїч по походзеню зоз Шиду и у шицу, тей популарней дїялносци, ма 12-рочне искуство, алє потераз нє робела самостойно. Основала подприємство „Вантекс” и одлучела вжац под закуп єдну галу у Беркасове и, такой почала робиц.

– Потерашнє искуство и робота хтору сом мала вельо ми помогли же бим почала самостойну роботу. На тот крочай сом ше одшмелєла без потримовки держави, точнєйше до бизнису сом рушела без стимулативних средствох держави за набавку машинох, або за обезпечованє роботней моци – почала приповедку Андєлка Вуїч и источасно указала як чече робота.

ТРАДИЦИЯ ТЕКСТИЛНЕЙ ИНДУСТРИЇ

Шид пред войнами дзеведзешатих рокох прешлого вику, а потим и такволаней транзициї, бул познати по текстилней индустриї „ШИК” и по „Трикотажи”, хтори тиж вивожели теди до иножемства, насампредз до Нємецкей и було досц роботней моци.

Медзитим, прешли велї роки и нє було лєгко обезпечиц шивачки. Прето Андєлка нашла два-три особи з богатим искуством хтори едуковали нову роботну моц. Каждому треба динар, та ше на роботу приявели и жени хтори нє мали искуства и знаня у шицу, алє жадали научиц.

По словох нашей собешеднїци, вони перше робели у другей змени, ту ше учели и як хтора звладала роботу, преруцована є до першей змени.

МАТЕРИЯЛ ЗОЗ НЄМЕЦКЕЙ

У „Вантексу” ше шиє защитни шмати за огньогасцох. Шицок материял сцигує зоз Нємецкей, аж и цверни, и високого є квалитету. У Беркасове ше шиє и потим готови шмати випоручує за познатого купца.

– Часто чуєме же млади нє сцу робиц, або же вибераю роботу. Думам же то нє правда, бо у нас єст 20-рочни дзивки хтори пришли научиц, робиц и заробиц. Тераз єст блїзко 30 занятих, а плануєм заняц ище дас 20 роботнїци же би могли робиц у двох зменох. Плануєм и прешириц асортиман и у 2018. року почац шиц и водонєпропущуюци шмати хтори ше тиж глєда на тарґовищу – гварела нам на концу розгварки о дальших планох Андєлка Вуїч.

