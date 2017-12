Внєдзелю дочекани св. Миколай у Митровици и Беоґрадзе

СРИМСКА МИТРОВИЦА/БЕОҐРАД – Внєдзелю, 17. децембра, дзеци котри виучую руски и українски язик у Сримскей Митровици и Беоґраду, з писньочками о св. Миколайови, алє и з рижнима крачунскима и новорочнима винчованками и молитвами, дочекали св. Миколая.

Програму з рускима дзецми у Митровици, котрих було вецей як 15, пририхтала проф. руского язика Моника Абодї, а по українски з дзецми робела воспитачка Славица Канюґа. Цала програма була у духу християнскей любови, бо св. Миколай похвалєл и заохоцел дзеци и старших же би помагали тим цо нє маю, а була орґанизована и акция помоци Широтиньцу у Виноградове котри водза шестри Служебнїци. Дзеци першопричашнїки достали задармо пакунки як награду.

И у Беоґрадзе святочно дочекани св. Миколай, котри з тей нагоди подзелєл 20 дарунки дзецом парохиянох и дзецом зоз Українскей амбасади. Каплїчка була преполна, а окремни госци були його екселенция амбасадор України Олександер Александрович зоз супругу и представнїками амбасади котри цалу Службу Божу побожно провадзели, а на концу ше сердечно дружели зоз нашима вирнима. И на тот завод св. Миколай похвалєл присутних и подзековал им за красни приклад у акциї за Широтинєц у Виноградове.

(Опатрене 23 раз, нєшка 23)