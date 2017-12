Вифлеємски огень у Новим Садзе

НОВИ САД – Вифлеємски огень мира, хтори принєсли скаути зоз Скаутскей орґанизациї „Пластуни” зоз Закарпатскей обласци у України, до наших парохийох сцигол 17. децембра.

Огень перше принєшени до Руского Керестура, а пондзелок сцигол до Нового Саду, до просторийох НВУ „Руске слово”, а скаутох з Ужгороду Андрия Ребрика, Христину Ребрик и Андрия Гайдука провадзел керестурски капелан о. Михайло Шанта.

– Приношиме радосц, же би тот огень як символ рождества Христового пришол до ваших шерцох. У тей акциї вєдно католїки, православни и протестанти, бо и Христос лєм єден – гварел Андрий Ребрик.

Млади з України були перше у Бечу, дзе були скаути зоз цалого швета, а после нащиви наших местох, медзи нїма и Коцура, скаути планую нащивиц Темишвар, Брашов и Клуж у Румуниї.

