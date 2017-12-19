Нєшка швето св. оца Миколая по юлиянским календаре

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – У векшини парохийох нашого Апостолского еґзархату нєшка ше означує швето Миколая архиепископа, чудотворца хтори умар 6. децембра 343. року, а бул епископ у Мири Ликийскей у Малей Азиї у тедишнїм Римским царстве, а нєшкайшей Турскей.

По нєшкайши днї св. Миколая почитує цала вселенска церква як чудотворца, бо з його мощох нєпреривно чече миро. Почитує ше го и як велького дарователя худобних, защитнїка морякох, як и защитнїка велїх городох, Русиї и Греческей.

Миколайов дзень ше преславює и як швето дзецох хторим ше пририхтує дарунки, та ше пририхтую и пригодни програми. Так и у нашим народзе и у наших парохийох.

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