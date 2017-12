Прилапени Предлог буджета за шлїдуюци рок

ШИД – Општинска рада (ОР) вчера прилапела Предлог буджету за 2018. рок, а по словох Ядранки Недич, руководительки Оддзелєня за финансиї и буджет, вкупно плановани средства виноша 1.167.540 000 динари з чого 30 милиони опредзелєни у чечуцей буджетней резерви, а пейц милиони у стаємней резерви.

ОР тиж принєсла и Предлог одлуки о ребалансу буджета за 2017. рок з хтору вкупни приходи виноша 1.241.600 000 динари, до чечуцей буджетней резерви опредзелєни шейсц милиони динари, а до стаємней два милиони динари.

Недичова сообщела и же вивершенє буджета од 1. янура по 30. септембер виноши 640 161 динари або 52,96 одсто.

Ромко Папуґа, началнїк Општинскей управи, сообщел же принєшени Предлог одлуки о максималним чишлє занятих у Општинскей управи и орґанизацийних часцох на локалним уровню дзе предписане же вкупно найвецей занятих шме буц 429 особи на нєодредзени час.

Вон гварел и же тройо заняти у Месней заєднїци Шид прейду на роботу до Општинскей управи, а єден заняти зоз Народней библиотеки „Симеон Пищевич“ прейдзе на роботу до Музею наївней уметносци „Илиянум“.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)