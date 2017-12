На схадзки СО Кула прилапени ребаланс буджету

КУЛА – На вчерайшей, 14. схадзки Скупштини општини (СО) Кула, отриманей з кворумом 31 од 37 одборнїкох, з векшину гласох прилапени шицки штири точки дньового шору, а найвецей ше розправяло о ребалансу општинскей каси.

З 24 гласами за, прилапени Предклад одлуки о ребалансу Одлуки о буджету општини Кула за 2017. рок, котри представел началнїк Оддзелєня за финансиї и привреду Иґор Илин.

З ребалансом буджету, и тераз найвецей средства видвоєни за капитални инвестициї, як цо то поцискуюци вод помедзи Червинку и Кулу, вибудов нового будинку Дому здравя у Кули, вибудов спортскей гали у Сивцу, за явне ошвиценє, за транспортни знаки, за школи… Инвестиция вибудови фабрики води, заєднїцкей за Руски Керестур и Крущич, преноши ше до буджету за 2018. рок, понеже є затераз лєм у фази виробку проєкта.

Прилапени Предклад Одлуки о розписованю явней лицитациї за предаванє даєдних нєрухомосцох котри у власносци Општини Кула, прилапени и Предклад Ришеня о понїщованю Ришеня о розришеню и менованю членох Школского одбору Економско-тарґовецей школи у Кули.

