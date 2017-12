БЕЧ/РУСКИ КЕРЕСТУР – На инициятиву школярох напряму Туристични технїчар Штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, коло 150 путнїкох всоботу, 16. децембра, одпутовали на єднодньови вилєт до Бечу.

Попри школярох, на вилєт могли пойсц и други заинтересовни, та було путнїкох окрем з Керестура, и з околних местох. Цали дзень було нагоди поопатрац найкрасши знаменїтосци центра Бечу, дзе ше тих дньох отримує и Крачунски вашар з богату традицию.

