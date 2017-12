З нагоди ювилею „Заградки” вишол „Когуцик ярабик”

НОВИ САД – Тих дньох видрукована кнїжка руских народних писньох за дзеци, „Когуцик ярабик”, з нагоди 80 рокох од виходзеня першого числа „Нашей заградки” и 70 рокох од порядного виходзеня „Пионирскей заградки”, познєйше „Заградки”.

У кнїжки зоз богатого народного скарбу рускей усней литератури дзецински писнї повиберала и пририхтала Мелания Римар котри, по словох рецензентки воспитачки Емилиї Костич, препознатлїви, лєгки и за штири-пейц рочни дзеци, а блїзки су и старшим.

Видаванє кнїжки „Когуцик ярабик” финансийно помогнул Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, а мож ю купиц за 200 динари на нашим сайту www.ruskeslovo.com, як и у нашим Дописовательству у Руским Керестуре и при наших колпортерох.

