У Коцуре св. Миколай подзелєл коло 200 пакецики

КОЦУР – Вчера, 18. децембра, у коцурскей грекокатолїцкей церкви после Всеночного була програма з котру дочекани св. Миколай.

У програми, котру пририхтали вироучителька Ксения Бесерминї и шестра Михаїла Воротняк, участвовали дзеци з рецитациями, а Дзецински хор з писню велїчал св. оца Миколая. Парох о. Владислав Рац шицких присутних здогаднул на добри дїла котри св. Миколай за живота робел за своїх ближнїх.

Церква з тей нагоди була и того року полна, а после служби и програми Миколай дзецом подзелєл коло 200 пакецики.

