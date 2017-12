Вчера уручени контракти за купованє хижох на валалє

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович вчера уручел 43 контракти вкупней вредносци 42.917 000 динари малженским паром з териториї АП Войводини, хторим на конкурсу Заводу за родну ровноправносц Войводини додзелєни безповратни средства за купованє хижох на валалє.

– Вашу улогу и опредзелєнє же бисце з помоцу Покраїнскей влади обезпечели свой живот и обисце треба почитовац, а то нас и обовязує же бизме баржей потримали вашо активносци и инциятиви и так ревитализовали нашо валали, виявел Мирович.

Вон наглашел и же ше з реализованьом тих контрактох помага родну ровноправносц, бо на тот завод, жени постали власнїци тих нєрухомосцох.

Конкурс Заводу за родну ровноправносц Войводини тирвал од юлия по септембер, на ньго сцигли 282 прияви, а предсидатель Покраїнскей влади наявел же нови конкурс будзе розписани и у наиходзацим року.

(Опатрене 12 раз, нєшка 12)