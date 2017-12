НОВИ САД – Промоция Словнїка руского народного язика, 1. и 2. тома, будзе отримана на ютре, 20. децембра.

Промоция почнє на 12 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (Футожска 2/ III), у Новим Садзе.

