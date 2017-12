Нєшка промоция Словнїка руского народного язика

НОВИ САД – Промоция Словнїка руского народного язика, 1. и 2. тома, будзе отримана нєшка у просторийох Заводу.

На промоциї о пририхтованю Словнїка буду бешедовац його редактор др Юлиян Рамач и Славко Сабо хтори робел технїчни прелом, а уводне слово да о.д. директорки Анамария Ранкович.

Свойо вельке доприношенє у видаваню того, дали авторе шицких потерашнїх словнїкох руского язика, сотруднїки и студенти Оддзелєня за русинистику, як и информаторе о рускей народней лексики.

Промоция почнє на 12 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (Футожска 2/ III), у Новим Садзе.

(Опатрене 19 раз, нєшка 19)