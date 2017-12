Вишла децемберска „Заградка”

НОВИ САД – Зоз друку вишло остатнє число часописа „Заградка” у тим року. Чесц буц на насловним боку достали школяре хтори у Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох ходза и на годзини руского язика ґу наставнїци Ана Мариї Рац.

Же дзеци окрем порядней настави у своїх школох у децембру мали и вельо други активносци, потвердзую вистки на 2., 18. и 19. боку. Читаче дознаю яки програми отримани у рамикох манифестациї „Днї Миколи М. Кочиша” у Ґосподїнцох и у Кули, цо робя мали еколоґове у Руским Керестуре, и яки бул концерт „Мацери Рускинї” у Сримскей Митровици. Представени и два успишни школярки – рукометашка Емина зоз Руского Керестура и будуца подобова уметнїца Мария зоз Коцура.

Литературна часц часописа офарбена з крачунскима и новорочнима веселима фарбами. Писнї и приповедки о наиходзацих радосних шветох написали Агнета Бучко-Папгаргаї, Серафина Макаї, Силвестер Д. Макаї, Мирон Будински, Мелания Римар, Владимир Дїтко, Стеван Белянски и ище даєдни писателє.

У тим чишлє закончена рубрика „Заградково” родзени днї, а од януара 2018. року на тим боку будзе нова рубрика – нове нєсподзиванє.

У додатку за наймладших коло кратких стихох илустрациї хтори дзеци маю повифарбйовац.

Школярски литературни и подобово роботи о Крачуну, жими и Дїдови Мразови виполнєли аж пейц боки, а за жимски розпуст вредни читаче достали на цалим Забавним боку єдно дружтвене бависко.

