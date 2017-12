ВЕРБАС – Вчера, на швето св. оца Миколая, у нововербаскей парохиї Святого Владимира була Служба Божа, после хторей Миколай дзецом подзелєл пакецики.

Св. Миколай побешедовал з дзецми, а велї з нїх му указали як ше знаю прежегнац, и яки знаю молитви и духовни писнї. З тей нагоди у тей парохиї подзелєни 30 пакецики.

