Жичме добре єдни другим

ҐОСПОДНЇЦИ – У парохиї у Ґосподїнцох, всоботу 16. децембра, капелан о. Данил Задрепко и панїматка Оля дзецом и старшим пририхтали друженє.

Панїматка дзецом пририхтала рижни бависка, а о. Задрепко им бешедовал о св. Миколайови и то була нагода же би ше лєпше упознали.

Як гварел о. Данил, дзеци достали фломастери и балони и писали Миколайови свойо жаданя. На друженю и закуски було коло 30 особи.

Швето св. Миколая з дарунками, хтори орґанизовал Церковни одбор, означене внєдзелю зоз Службу Божу хтору служел о. Данил. У своєй казанї, вон бешедовал о медзисобней братскей любови и потреби же бизме єдни другим жадали добре, бо заєднїца лєм так може функционовац. Дарунки достали трицец пецеро дзеци.

